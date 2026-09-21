Jill Paer pide oraciones por su padre tras complicación de salud

Fecha de publicación: 21 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

La comunicadora Jill Paer compartió la difícil situación de salud que enfrenta su padre, quien permanece hospitalizado en el Hospital San Juan de Dios tras sufrir un choque séptico.

Según relató, todo comenzó cuando su papá pasó una noche con graves molestias y, después de ser atendido en una clínica, fue trasladado al centro médico josefino para realizarle varias pruebas.

Foto: Redes sociales

Su padre sufrió un choque séptico

Jill explicó que su padre tenía problemas para orinar y que, durante la atención en emergencias, le colocaron una sonda para extraer la orina retenida. Posteriormente, comenzó a experimentar fuertes temblores y perdió el conocimiento.

“Mi papá estaba grave. El proceso le había provocado un choque séptico… o sea, la infección ya no era urinaria sino que corría por todo su organismo”, afirmó la comunicadora.

Después de varias horas, los médicos lograron estabilizarlo. Sin embargo, Jill señaló que su papá permanecía extremadamente débil y fue trasladado a observaciones, donde ha estado durante siete días.

La familiar también relató las dificultades que enfrentó mientras acompañaba a su padre en el hospital y explicó que ha conseguido un permiso para llevarle su alimentación.

Jill pide oraciones por su papá

Aunque su padre ha mostrado una mejoría progresiva, Jill indicó que todavía falta mucho para su recuperación y que la familia espera una evaluación médica para conocer los siguientes pasos.

La comunicadora también compartió el vacío que ha dejado la ausencia de su papá en casa, especialmente para Babú, el gato que lo acompañaba.

Con un mensaje de esperanza, Jill pidió a sus seguidores que incluyan a su padre en sus oraciones.

“Sé que vamos a salir de esto. Yo sé que las oraciones ayudan a curar, entonces, por favor, incluyan a mi papá en las suyas.”

Además, agradeció al personal del Hospital San Juan de Dios por las atenciones brindadas durante estos momentos difíciles y aseguró que continuará informando sobre la evolución de su padre.