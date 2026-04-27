Jicaral y Quepos se unen a la fiesta de semifinales en Liga de Ascenso



Sebastián Vargas Sánchez

Dos equipos más dirán presente en las semifinales del Clausura 2026 en la Liga de Ascenso: Jicaral Sercoba y Quepos Cambute F.C.

El Huracán de la Península superó al equipo de Fútbol Consultants por 2-0 en el Estadio de la Asociación Cívica Jicaraleña con las anotaciones del argentino Danilo Pimpinati y Keymar Davis, logrando un marcador global de 3-1 para avanzar a la siguiente ronda.

Por su parte, en horas de la tarde, el cuadro naranja superó sin problemas al Club Sport Uruguay con un empate sin goles en el Estadio Finca Damas, pero debido al antecedente de vencer a los lecheros en la ida por 5-2, les fue suficiente para clasificar.

Jicaraleños y quepeños se verán las caras en la próxima fase.

Cierra hoy

La jornada de los cuartos de final concluirá hoy a las 7:00 p.m. en el Estadio Carlos Ugalde Álvarez cuando el campeón Inter San Carlos reciba al cuadro de Pitbulls Santa Bárbara FC.

Los Tafas llegan al juego ante los barbareños con una ventaja de 2-1 conseguida en el Estadio Carlos Alvarado. El director técnico sancarleño, Douglas Sequeira señaló de que la vuelta no será un juego fácil para ellos, pero tampoco lo será para sus rivales.

“Será un partido difícil; todavía quedan 90 minutos. En casa somos fuertes. No será fácil para nosotros, pero tampoco para ellos. Lo que nosotros ganamos el torneo anterior fue un derecho, pero estamos contentos, el grupo cree en la idea y esperamos seguir por ese lado”, afirmó Sequeira.

El ganador de esta serie enfrentará a Escorpiones de Belén, quien eliminó a Santa Cruz PFA el pasado viernes con resultado global de 5-2.

Los ganadores de estas semis van a la final del Clausura para buscar un campeón. Este se medirá a Inter San Carlos, monarca del Apertura. Si Inter San Carlos vuelve a ser campeón entonces sube a la primera división sin necesidad de final.