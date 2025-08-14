Con 42 años el defensa Jhonny Acosta sigue en el fútbol y esta vez jugará en Liga de Ascenso. Participará con el equipo Pitbulls y la novedad es que con él jugará su hijo Kevin.

“La verdad estoy demasiado contento de estar aquí. Se me abrieron las puertas y jugar con mi hijo era un sueño que siempre tuve y se me da la oportunidad. La quiero aprovechar y disfrutar para ayudar al equipo”, dijo el veterano.

Comenta que fue el profesor Bryan Sánchez quien lo buscó y le propuso participar. “Me dijo que por qué no le ayudaba con el equipo, que podía jugar con mi hijo y que eso era algo que quería y así me terminó de convencer. Me devolvió la chispa, alegría y entusiasmo”.

Por su parte el joven Kevin Acosta habla de cumplir un sueño. Para mí fue algo inesperado poder jugar con mi papá. Sé que me va a ayudar a mí y ayudará al equipo a mejorar. Fue algo inesperado pero mi papa me va a ayudar al equipo y a m para mejorar”. Cuenta que ya han entrenado juntos y tienen muy buena comunicación, pero que ya en la cancha deja de lado la relación padre hijo y toma el juego con mucha responsabilidad”.

Jhonny Acosta empezó su cerrera en el año 2004 con el Santos de Guápiles.