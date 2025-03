Jeyland Mitchell se estrenó como goleador con la Sele en la paliza ante Belice. Su salto impresionante para rematar de cabeza y marcar el cuarto tanto de la Tricolor en Belmopán dejó sorprendido hasta al propio defensor.

“La verdad no sé cuánto salté, vi el gol como 10 veces, no me lo creía. Se lo dediqué a mi madre que cumplió años hace unos días, yo le prometí que iba a dar todo para anotar”, explicó el jugador del Feyenoord este domingo luego del entrenamiento del equipo.

El exfutbolista de Alajuelense confesó que hay una figura histórica del cuadro rojinegro con la que constantemente está en contacto y a la que pide consejo tanto a nivel del combinado patrio como para su club en Europa. Cuando le toca actuar en Champions con el Feyenoord nunca falta esa llamada o mensaje. “Fue algo muy lindo ser titular en la Champions. Yo hablé con Bryan Ruiz, me dijo que disfrutara, que es lo único que puede hacer uno, disfrutar, porque de nada vale enojarse. Estoy gradecido con el profe que me dio la oportunidad de jugar y como titular”, señaló.

Sobre los rumores de una posible transferencia al fútbol francés detalló: “Desde que llegué ellos me han ayudado para hablar holandés y también inglés. Yo sigo en mi equipo porque fue el que me abrió las puertas y me tengo que ir agradecido con ellos porque fueron los primeros que se fijaron en mí”.