Jeyland Mitchell sufre un duro revés en Champions

El defensor costarricense Jeyland Mitchell sufrió una dura derrota con su equipo, el Sturm Graz de Austria, en casa del Fenerbahçe de Turquía por fase previa de UEFA Champions League.

La escuadra austríaca cayó por marcador de 2-0 en la ida, la cual se jugó en casa de uno de los grandes del fútbol turco. Jeyland disputó los 90 minutos.

Mitchell anotó en fase previa de Champions (Foto: Sturm Graz)

Según datos de Sofascore, el costarricense tuvo una participación destacada a pesar de la derrota. Ganó 3 de 3 duelos aéreos, tuvo 7 contribuciones defensivas y 3 recuperaciones.

El Sturm Graz ahora deberá remontar en casa, la próxima semana, con un marcador adverso en contra frente a un equipo plagado de figuras como N’Golo Kanté, Nathan Aké, Milan Skriniar, Marco Asensio, Mason Greenwood y Anderson Talisca.