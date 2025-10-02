El costarricense Jeyland Mitchell volvió a las canchas tras sufrir una lesión muscular mientras disputaba la Copa Oro con la Selección Nacional. Su último partido fue contra México, el pasado 22 de junio.

Mitchell disputó 17 minutos con el Sturm Graz de Austria, club en el que se encuentra cedido esta temporada desde el Feyenoord neerlandés. Su club venció 2-1 al Rangers de Escocia, por la Europa League.

El costarricense entró al minuto 73’ y jugó como lateral derecho tras sustituir al carrilero titular, Tim Oermann.

Para el club del nacional esta victoria es vital pues cayeron en la primera jornada ante el Midjtylland de Dinamarca (2-0), el próximo juego del Sturm Graz será el próximo domingo 5 de octubre cuando reciban al Altach por la Bundesliga Austríaca.

Jorge Alpízar Solano

Colaborador Grupo Extra