La falta de minutos en cancha y la pérdida de confianza por parte del técnico Robin Van Persie hacen que el defensor costarricense Jeyland Mitchell esté próximo a salir del Feyenoord de Róterdam en los próximos días, antes del cierre del mercado.

Diario Extra pudo confirmar, a través de personas cercanas al jugador, que Jeyland partirá a otro club tan pronto reciba el alta médica de la lesión en el muslo posterior izquierdo, la cual le impidió disputar los cuartos de final de la Copa Oro ante Estados Unidos. Precisamente, esta lesión ha retrasado su salida del club, pero se espera que, una vez recuperado, pueda incorporarse a un nuevo equipo. A pesar de ello, Mitchell estuvo presente en la presentación oficial del Feyenoord hace un par de semanas. La situación de Jeyland Mitchell, quien no ha jugado regularmente y ha perdido la confianza del entrenador, genera preocupación en la Selección Nacional. El director de selecciones nacionales, Ignacio Hierro, señaló que la situación del defensa tico es una de las que más inquietan actualmente.

“Es muy joven, muy titular y que tiene un futuro por delante tremendo, pero hoy en su realidad, necesitamos que participe. Me parece que jugó 166 minutos con el Feyenoord y necesitamos que juegue, que participe, que siga creciendo”, comentó Hierro a Diario Extra. La situación de Jeyland es una de las tantas que en este momento preocupan al cuerpo técnico y administrativo de la “Sele”, junto con la de otros seleccionados que aún no han definido su futuro antes del cierre del mercado europeo. “Lo necesitamos y lo necesitamos en su mejor versión ante lo que nos vamos a enfrentar, que no es nada sencillo”, finalizó Hierro.

Según la página especializada, Transfermarkt, Jeyland tiene un valor actual de 2 millones de euros.