Jeyland Mitchell recibe gran noticia en Europa

El defensor costarricense Jeyland Mitchell vive un gran momento con el Sturm Graz de Austria, así lo reconfirmó este martes en fase previa de Champions League.

Mitchell avanzó con el cuadro austríaco a la última ronda de clasificación previo a la fase definitiva de Liga de Campeones, tras golear al Hearts de Escocia (6-0 en el global).

El tico anotó y dio asistencia en la ida, mientras que esta semana tuvo un papel destacado en defensa con 17 contribuciones defensivas, dos de cuatro duelos ganados en el suelo mientras se impuso en tres de los cuatro enfrentamientos aéreos en los que se involucró.

Jeyland mostró una importante mejoría al sacar el balón jugado desde el fondo, con 23 de 27 pases completos (85%), según datos de Sofascore.

Mitchell anotó en fase previa de Champions (Foto: Sturm Graz)

Ahora, el nacional y compañía esperan rival entre el Aarhus de Dinamarca y el Lech Poznan de Polonia. Los polacos llevan ventaja de 4-1.

Si superan la siguiente fase, estarán en la ronda final de la Champions en donde podrían medirse a los mejores del continente.