Jeyland Mitchell protagoniza polémica en Francia

Fecha de publicación: 17 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 17 de octubre de 2026

El buen partido realizado por Jeyland Mitchell ante el Paris Saint-Germain se vio salpicado por la polémica tras una acción del tico que fue reclamada como roja.

Hacia el cierre del encuentro, el defensor costarricense se barrió cerca de la banda y, aunque tocó primero la pelota, se llevó puesto a Maghnes Akliouche impactándolo en su tobillo izquierdo.

El árbitro interpretó que Jeyland iba por la pelota y no señaló falta, el VAR no convocó a revisión.

🔴🔵 Depuis le coup de sifflet final de la rencontre, il y a de « l’incompréhension » au club parisien sur le fait que Jeyland Mitchell n’ait pas été sanctionné d’un carton rouge pour son tacle sur l'international français.@RMCsport #RMCLive #RCSAPSG https://t.co/psl75237nV — Arthur Perrot (@ArthurPerrot) October 17, 2026

Pese a esto, aficionados y periodistas reclamaron la acción como roja. El mismo Akliouche fue fotografiado con sangre en el tobillo y con la media rota.

El periodista de la cadena RMC Sport reportó que en el PSG hay “incomprensión” ante la no expulsión del zaguero tico.