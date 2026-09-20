Jeyland Mitchell encara a extécnico de su club tras burlas a fans

Fecha de publicación: 20 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 20 de septiembre de 2026

La victoria por 2-1 del Paris FC sobre el Racing Estrasburgo terminó envuelta en un tenso altercado sobre el terreno de juego, en el cual Jeyland Mitchell intervino.

Las efusivas celebraciones del técnico inglés Liam Rosenior tras superar a su exequipo desataron una pelea multitudinaria entre futbolistas y miembros del cuerpo técnico. Durante los incidentes, el defensor costarricense increpó directamente al entrenador al observarlo encarar a sus exaficionados, según se ve en los videos.

En la rueda de prensa posterior al encuentro y en declaraciones a Ligue 1+, Rosenior justificó su eufórica reacción señalando que una minoría de la afición rival profirió insultos personales.

« Les gens savent à quel point j’aime Strasbourg, mais il y a une partie des supporters qui n’a jamais voulu ma réussite. » 🔥😳



Insulté durant le match face au PFC, Liam Rosenior a répondu à sa manière aux supporters de Strasbourg au coup de sifflet final. 🎙️ @marinemrk pic.twitter.com/qzFQxsol4X — Téléfoot (@telefoot_TF1) September 20, 2026

El estratega denunció que una pequeña sección de los seguidores del Estrasburgo faltó al respeto a su familia con cánticos pasados de línea. Ante esta situación, admitió que festejar de esa manera fue un mensaje deliberado hacia el grupo de personas que nunca quiso que tuviera éxito.

El choque guardaba una fuerte carga emocional, pues Rosenior dirigió previamente al Estrasburgo durante 18 meses antes de pasar al Chelsea, entidad vinculada al grupo BlueCo, propietario del club de Jeyland y de los Blues.

Su etapa en el banquillo de Stamford Bridge duró apenas 106 días y concluyó en abril tras encadenar cinco derrotas consecutivas sin marcar.

De regreso al fútbol francés, las emociones se desbordaron al reencontrarse con su antiguo club.