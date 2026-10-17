Jeyland Mitchell destacó ante el PSG este sábado

Fecha de publicación: 17 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 17 de octubre de 2026

Jeyland Mitchell continúa sumando buenas actuaciones en la Ligue 1, esta vez el Estrasburgo recibió al Paris Saint-Germain y estuvo cerca de sacar un buen resultado.

El defensor nacional tuvo un buen papel, más que todo en el primer tiempo, en donde ganó todos sus duelos y hasta puso un pase a gol que no fue aprovechado.

El equipo de Jeyland se adelantó con gol de Giovanni Reina al 17’.

Para la segunda parte, el PSG hizo entrar a figuras como Ousmane Dembelé, Vitinha, Achraf Hakimi y Nuno Mendes.

Dembelé falló un penal, sin embargo, exigió a la zaga local y al mismo Jeyland quien no desentonó ante la exigencia.

Pese a esto, al 77’ la fortaleza defensiva cayó con el gol del defensor Ilya Zabarniy. Ousmane Dembelé puso el segundo tras un mal despeje de Karim Koulibaly.

Mitchell tuvo una jugada que fue ampliamente analizada, tras barrerse en la banda ante Maghnes Akliouche.

Pese a tocar balón primero, el tico golpeó la pierna izquierda del volante, quien quedó visiblemente afectado.

Finalmente Desiré Doué aprovechó un trazo largo que sorprendió a Jeyland y a la defensa, el cual terminó concretado como el tercero de los visitantes.