Jeyland Mitchell destaca en su regreso al Estrasburgo

Fecha de publicación: 11 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 11 de octubre de 2026

Luego de los partidos con la Selección Nacional, el defensa Jeyland Mitchell volvió a la competición con el Estrasburgo de Francia.

Su equipo cayó este domingo 2-1 ante el Niza, en juego correspondiente a la jornada 6 de la Ligue 1.

Jeyland Mitchell es uno de los mejores fichajes del Strasbourg en verano. La serenidad que exhibe en cada duelo y su físico para achicar a campo abierto y en el área le han afianzado en tiempo récord en la Ligue 1. Gran primer tiempo del costarricense en Niza. #OGCNRCSA pic.twitter.com/I50bxdrRRm — Andrés Onrubia Ramos (@AndiOnrubia) October 11, 2026

El tico jugó 76 minutos y, a pesar de todo, recibió buenos comentarios tras su presentación. Así lo destacó el periodista Andrés Onrubia, especializado en cubrir el fútbol francés.

“Jeyland Mitchell es uno de los mejores fichajes del Strasbourg en verano. La serenidad que exhibe en cada duelo y su físico para achicar a campo abierto y en el área le han afianzado en tiempo récord”, manifestó.

Con esto, el costarricense sigue demostrando un alto nivel con el club al cual llegó a inicios de esta temporada.

“No solo brilla en acciones defensivas. Con balón tiene capacidad para filtrar pases verticales y para superar líneas a través del pase en corto. Mitchell está dejando muy buenas sensaciones en la Ligue 1. A sus 22 años, es un central con potencial para un gran equipo”, resaltó.

Desde su debut con el Estrasburgo, Mitchell ha jugado todos los partidos y acumula 436 minutos de competición tras 5 presentaciones.