Jeyland Mitchell cosecha elogios pese a derrota de su club

Fecha de publicación: 19 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 19 de septiembre de 2026

El defensor nacional Jeyland Mitchell volvió a ser titular con el Estrasburgo, club con el que ya es considerado un fijo, en la derrota 2-1 frente al Paris FC.

La escuadra del tico aguantó todo el encuentro ante un rival que encimó y dominó la posesión, con Jeyland como punta de lanza de la zaga para repeler los ataques rivales.

Pese a los esfuerzos, Ilan Kebbal adelantó rápidamente a los parisinos (18’).

Pablo Pagis hizo lo suyo al 57’ del segundo tiempo, cuando puso el segundo. Un autogol de Moustapha Mbow fue el descuento del Estrasburgo.

Mitchell dominó su zona ganando todos sus duelos y destacando en el juego aéreo.