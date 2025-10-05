El zaguero de la Selección Nacional Jeyland Mitchell vive un momento dulce en Austria, país en donde milita con el Sturm Graz, tras ser cedido esta campaña desde el Feyenoord.

Mitchell, de 21 años, superó una lesión muscular que lo dejó fuera de la Copa Oro; dicha dolencia le permitió volver hasta este mes de octubre cuando tuvo minutos en Europa League con su club.

Tras ingresar 17 minutos el pasado 2 de octubre, en la victoria de 2-1 ante el Rangers de Escocia por la competición europea, el nacional volvió a tener minutos con su equipo este domingo.

Jeyland jugó 29 minutos en la victoria del Sturm Graz, a domicilio, ante el SCR Altach (0-2). Sustituyó al lateral derecho titular, Tim Oermann, y se colocó como carrilero desde el minuto 61’ del encuentro.

La noticia cayó en buen momento para el exdefensor de Liga Deportiva Alajuelense, quien fue convocado por Miguel Herrera para la doble fecha eliminatoria del 9 y 13 de octubre ante Honduras y Nicaragua.

Jorge Alpízar Solano

Colaborador Grupo Extra