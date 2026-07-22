Jeyland Mitchell brilla en fase previa de Champions

El zaguero costarricense Jeyland Mitchell, figura del SK Sturm Graz austríaco, fue determinante en la victoria de su club ante el Hearts de Escocia (4-0) por fase previa de Champions League.

Mitchell anotó y dio asistencia en la ida de la Fase de Clasificación 2 del máximo torneo de clubes en el mundo, además, tuvo una destacada actuación defensiva.

De acuerdo con el sitio Sofascore, Jeyland tuvo 16 contribuciones defensivas, ganó cinco de seis duelos aéreos, logró 4 recuperaciones, 12 despejes y 3 intercepciones.

El tico también brindó 2 pases clave y, pese a jugar como defensor central, aportó en ataque para que su equipo sueñe con avanzar en Champions.

Foto: SK Sturm Graz

Difícil camino en Champions League

El Sturm Graz se encuentra en la Fase de Clasificación 2. Si logra sellar su pase a la siguiente ronda, deberá superarla para alcanzar la última fase previa en donde ya están clubes como Union Saint-Gilloise (Bélgica), Olympiacos (Grecia), Bodo Glimt (Noruega), Olympique de Lyon, entre otros.

Foto: SK Sturm Graz

En caso de superar dichas fases, llegarán a la ronda definitiva junto a los clubes más potentes de la confederación europea.

Foto: Isaac Villalta

Carlos Mora, lateral derecho del Universitatea Craiova (Rumanía), también disputa esta fase y jugará el miércoles ante el Levski Sofía de Bulgaria.