Jewison… de niño promesa a realidad

Fecha de publicación: 7 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 7 de octubre de 2026

Cuando sean las 8:30 de la noche de hoy en Antalya, Turquía, las 11:30 a.m. en Costa Rica rodará el balón en el Mardan Sports Complex y de esta forma iniciará la era del técnico argentino Fernando “Bocha” Batista.

Es el inicio del camino rumbo al Mundial 2030, pues el del 2026 lo veremos por tele, en vista de que no clasificamos. Por ahora a estar pendientes del Jordania – Costa Rica.

Uno de los jóvenes que espera ganarse un campo es Jewison Bennette Villegas, quien con 21 años milita en Ucrania, en el LNZ Cherkasy. El tico ha jugado con Herediano, Sunderland y Aris Salónica.

En la previa del debut del “Bocha”, el hijo de Bennette Grant analiza lo que viene. “Muy contento, es una ilusión muy grande volver a representar al país. Son oportunidades únicas y le doy las gracias a Dios por ellas. Ahora a responder dentro de la cancha”.

Señala que hay gran diferencia con su primer llamado. “La trayectoria no ha sido fácil, he tenido momentos complicados en la vida y en el fútbol, pero lo que más rescato es que siempre he tenido buena actitud y me levanté por esta oportunidad. Ahora vengo a esforzarme por hacer bien las cosas en estos dos partidos”. Describe el llamado como una felicidad enorme, donde pudo llamar a toda su familia y contarles la noticia. “Se ve que el trabajo hecho en tanto tiempo al final dio resultado. Para hacer bien las cosas hay que aprovechar estos partidos de fecha FIFA”.

Alta competencia ofensiva

Rescata que lograr un cupo en la estelar no será fácil. “Al final el fútbol es competencia y cuando tienes a un equipo con una ofensiva tan fuerte la competencia interna es importante. Para conseguir los resultados que queremos hay que pasarle por encima al compañero en una competencia sana”.

Valora a Batista como una buena persona y con una idea futbolística muy clara. “Entendemos bien la idea que tiene. Podemos lograr grandes cosas, pero lo primero son estos dos partidos. Al fin y al cabo, como dijo el profe es un proceso largo de 4 años. Debemos ir tomando la idea. Tenemos poco tiempo para preparar estos dos partidos (ante Jordania hoy y frente a Irán el martes). No hay excusas, para nosotros no son amistosos y hay que hacer una buena presentación”.

Prefiere no adelantar qué versión veremos de él. “Prefiero demostrarlo dentro del campo y ya veremos. Voy con mucha ilusión para hacerlo de buena manera”.