Jewison Bennette sorprende con cambio de posición en Europa

Fecha de publicación: 17 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 17 de octubre de 2026

El costarricense Jewison Bennette tenía a acostumbrados a analistas y aficionados a ser volante, arrancar de media cancha hacia adelante y buscar el gol; no obstante, en Hungría vive una gran transformación.

Bennette, bajo el mando del extécnico de Keylor Navas en Pumas, Efraín Juárez, pasó a ser carrilero/lateral por derecha en el Gyori ETO.

El tico juega en línea de 5, aunque en algunos pasajes retoma una posición más adelantada.

Este sábado, el ETO ganó 1-2 de visita ante el Paks y ascendieron al segundo puesto de la Liga Húngara con Jewison como titular por el carril derecho.

El tico tuvo un buen juego, con incursiones ofensivas y sacrificio en defensa. Salió de cambio al 76’.