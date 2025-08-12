El reconocido cantante colombiano Jessi Uribe hará su regreso a Costa Rica como parte de las Fiestas Típicas Nacionales de Santa Cruz (Guanacaste) en enero del próximo año, informaron desde la cuenta oficial del evento en redes sociales.

El artista será acompañado por el colombiano Luis Alfonso en el escenario, prometiendo una celebración llena de energía, música y tradición.

Cabe recordar que Uribe ya visitó el país recientemente: se presentó en julio de 2024 en la Expo Liberia, donde hizo vibrar a más de 3.200 personas en un show inolvidable.