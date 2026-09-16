Jesse & Joy anuncian separación temporal: Esta es la razón

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

Después de más de dos décadas compartiendo escenarios, el dúo mexicano Jesse & Joy anunció una pausa indefinida.

La decisión fue comunicada por Jesse Huerta, quien explicó que necesita dedicar tiempo a su familia y priorizar su bienestar personal.

A través de un extenso mensaje publicado en sus redes sociales, el músico reconoció que no fue sencillo tomar esta decisión, pero aseguró que actualmente necesita bajar el ritmo y concentrarse en otros aspectos de su vida.

“He decidido tomarme un tiempo para estar con mi familia, cuidar de mí y darme el respiro que hoy siento que necesito”, escribió Jesse.

El músico también señaló que la pausa responde a la necesidad de cuidar su bienestar emocional y mental.

“Esta decisión nace de la necesidad de cuidar mi paz y mi salud mental y emocional. Hoy necesito vivir a otro ritmo, estar más presente con los míos y permitirme seguir creciendo, creando y explorando nuevos caminos”, agregó.

Mensaje de Jesse.

Cumplirán compromisos pendientes

Jesse aclaró que el dúo mantendrá los compromisos que ya estaban programados para este año. Una vez finalizadas esas presentaciones, se alejará del proyecto por tiempo indefinido.

En su mensaje también dedicó unas palabras a su hermana, Joy Huerta, a quien agradeció por los años de música y por haber compartido con él el camino que los llevó a consolidarse como uno de los dúos mexicanos más reconocidos.

“Gracias por dejarme acompañar una de las voces más hermosas del planeta con mis manos, nuestras canciones, mis frecuencias, melodías y mi voz”, expresó.

Más de dos décadas de éxitos

Jesse & Joy comenzaron a trabajar juntos a principios de los años 2000 y en 2005 lanzaron su primer álbum, “Ésta es mi vida”, que incluyó canciones como “Espacio sideral”.

Durante su trayectoria, los hermanos Huerta colaboraron con artistas como Alejandro Sanz, Pablo Alborán y J Balvin, además de recibir importantes reconocimientos de la industria musical, entre ellos seis Latin Grammy y un Grammy.

Hasta el momento, Joy Huerta no se ha pronunciado públicamente sobre el anuncio de su hermano.

Mientras tanto, seguidores del dúo han reaccionado al comunicado con mensajes de apoyo y han expresado su disposición a esperar el regreso de Jesse al escenario.