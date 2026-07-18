Jerarcas judiciales no acudirán a Consejo de Seguridad convocado por Laura Fernández

El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Orlando Aguirre, detalló que ninguna de las autoridades judiciales participará en la sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública convocado por la presidenta Laura Fernández para el lunes 20 de julio.

En su lugar, la Corte Plena realizará una sesión ordinaria para conocer “la magnitud de las afectaciones que producirá el recorte declarado por el Ministerio de Hacienda al presupuesto del Poder Judicial”.

Según Aguirre, varios de los asuntos incluidos en la agenda se refieren a decisiones vinculadas con el “ejercicio de competencias jurisdiccionales”, por lo que la participación del presidente de la CSJ y la presidenta de la Sala Tercera, Patricia Solano, “podría dar lugar a valoraciones o compromisos susceptibles de condicionar directa o indirectamente la independencia de criterio que deben conservar quienes intervienen en la resolución de asuntos concretos”.

Magistrado Orlando Aguirre (i) y Fiscal General, Carlo Díaz (d). Fotografía: Archivo.

Reclama por presupuesto

Aguirre aprovechó la misiva para indicarle a la mandataria que la institución enfrenta el recorte presupuestario anunciado por el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, después de años de presupuestos insuficientes.

Aguirre fue tajante en señalar que resulta “incoherente” hablar sobre fortalecer la seguridad mientras se pone en marcha un recorte “que debilita las capacidades necesarias para hacerla efectiva”.