Henry Núñez, presidente del Comité Olímpico Nacional (CON) ha recibido una sanción por parte del Tribunal Supremo de Elecciones. Indica que “se sancionó al señor Henry Núñez Nájera con inhabilitación para ejercer cargos públicos por dos años, pues ya no labora para el Estado. La razón es que, mientras integraba el Consejo Nacional del Deporte y la Recreación y tenía prohibición absoluta de participación política, publicó comentarios político-electorales en redes sociales a favor de un candidato a diputación”.

El CON emitió un comunicado en el que dejan claro que Núñez no pertenece a ningún grupo político.

“No tiene, ni ha tenido, interés alguno en ser funcionario público. Toda su trayectoria profesional se ha desarrollado en el ámbito privado, por lo que la sanción señalada no tiene ningún efecto sobre su vida laboral ni deportiva”. Pero lanzan un cuestionamiento. Se desconoce las intenciones de la Federación Deportiva que presentó dicha denuncia, pero no es la primera acusación o señalamiento que emiten en contra del señor Núñez intentando desacreditarlo; lo cierto es que dicha organización está actualmente suspendida por su respectiva Federación Internacional por las serias denuncias que enfrentan”.

En su defensa argumentan que “tampoco ha emitido declaraciones a favor de partidos políticos y así se demostró en el proceso, prueba que no fue debidamente valorada en primera instancia”.

Sobre lo que sigue en este caso explican que “el Tribunal otorgó un plazo de ocho días hábiles para presentar una apelación. El señor Núñez se reserva el derecho de analizar si resulta pertinente ejercerlo.

En consecuencia, reiteramos con total claridad que la resolución del TSE no compromete en lo absoluto la gestión, funciones ni responsabilidades de Don Henry Núñez en el Comité Olímpico Nacional de Costa Rica, institución que mantiene su compromiso firme con el desarrollo deportivo nacional y la representación del país en el ámbito internacional”.