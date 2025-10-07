A poco más de un año desde que oficializaron su separación, Jennifer Lopez y Ben Affleck se dejaron ver nuevamente juntos durante el estreno de la película El beso de la Mujer Araña, en la ciudad de Nueva York.

Esta fue su primera aparición pública compartida desde que concluyeron su matrimonio en febrero de 2025.

Durante su paso por la alfombra roja del evento, ambos se dejaron fotografiar juntos, lo que desató especulaciones sobre una posible reconciliación, especialmente por la química y cercanía que demostraron frente a las cámaras.

En diversas ocasiones, Affleck se inclinó para hablarle en privado al oído y colocó su mano en la espalda de la cantante para asistirla al caminar.

Antes de que iniciara la función, Jennifer subió al escenario para introducir el filme y aprovechó el momento para reconocer el apoyo de su exesposo: “Gracias, Ben. Esta película no se habría hecho sin Ben y sin Artist Equity”, expresó con emoción.

Cabe señalar que esta no es la primera vez que surgen rumores de un reencuentro entre ambos.

Semanas atrás, durante la promoción de El beso de la mujer araña, la intérprete generó revuelo al ser vista presuntamente luciendo de nuevo un collar con la inscripción “Bennifer”, el icónico apodo que combinaba sus nombres cuando eran pareja.