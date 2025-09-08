¡La reina del glamour vuelve a dar de qué hablar! Jennifer Lopez fue vista derrochando estilo en las exclusivas calles de Beverly Hills, en una inesperada salida de compras junto a Samuel, el hijo de Ben Affleck, y su inseparable hija Emme.

La salida, que incluyó tiendas de lujo y una tranquila comida en familia, no ha pasado desapercibida por los fans… ni por las cámaras.

Este avistamiento marca la primera aparición pública de la estrella junto al joven Samuel, de 13 años, desde agosto de 2024, cuando compartieron una tarde de compras.

Antes de eso, se los había visto juntos en marzo de ese mismo año, disfrutando de un partido de los Lakers.

En las imágenes exclusivas captadas por Page Six, JLo, impecable como siempre, camina con paso firme junto a Samuel mientras ambos curiosean los escaparates repletos de calzado de diseñador.

El trío también fue visto visitando las boutiques de Balenciaga y Dior, dejando claro que el buen gusto se hereda… o se contagia.

Más tarde, la intérprete de Get Right fue vista teniendo un dulce gesto: abriéndole la puerta de la camioneta al joven Samuel, quien lucía un look relajado con bermudas y una camisa celeste abotonada.

La salida no solo demuestra el fuerte vínculo entre JLo y su hija, sino también una relación afectuosa y continua con el círculo más íntimo de su ex pareja, a poco más de un año de haber iniciado el proceso de divorcio con Affleck.