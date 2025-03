La lesión que sufrió Jefferson Brenes en el pasado diciembre lo ha hecho reflexionar en muchas cosas; entre ellas, el volver al estudio.

El mediocampista morado está trabajando para sacar su título de noveno año, algo que una persona muy importante en su vida impusló a hacerlo.

Sus familiares también están ilusionados para ver a Jefferson levantando un título más, pero esta vez no en la cancha, sino en el colegio.

Y así como a muchas personas, cómicamente la materia que menos le gusta a Brenes es matemáticas.

“La que menos me gusta es matemáticas, sinceramente, creo que se me ha hecho un poco complicado porque es un poco números y sumas y restas, y la verdad, estoy ahí, y la que más me gusta podría ser español. La verdad, lo que me interesa es graduarme este año, enfocarme en mí y volver a las canchas, que es lo que estoy anhelando”