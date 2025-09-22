Un jefe de prensa de una institución de Gobierno denunció, este lunes, al ministro de Comunicación, Arnold Zamora, por un presunto delito de índole sexual.
La denuncia fue confirmada por el Fiscal General Carlo Díaz, quien indicó que un hombre, mayor de edad, interpuso la denuncia.
Los hechos habrían ocurrido este fin de semana. Este medio pudo corroborar que el denunciante acudió en horas de la tarde a la Fiscalía General, donde rindió la declaración.
A su salida, abordó un vehículo del Organismo de Investigación Judicial y no ofreció declaraciones a la prensa.
Extraoficialmente, se conoció que el hecho se dio en un hotel en la zona de Escazú.
Grupo Extra consultó al ministro Zamora por su descargo, sin embargo, no se ha obtenido respuesta.