Jefe de fracción del PLN se reúne con embajador de Rusia. De esto hablaron

Fecha de publicación: 5 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 5 de octubre de 2026

El jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramírez, sostuvo una reunión con el embajador de Rusia en Costa Rica, Yury Bedzhanyan, en la que abordaron las relaciones entre ambos países.

El legislador dio a conocer el encuentro este viernes mediante sus redes sociales, donde publicó varias fotografías junto al diplomático ruso.

“Me reuní con el embajador de Rusia en Costa Rica, señor Yury Bedzhanyan, para conversar sobre las relaciones parlamentarias y el fortalecimiento de los vínculos diplomáticos entre ambos países”, señaló Ramírez.

El liberacionista aseguró que la cita permitió intercambiar puntos de vista y la describió como “un espacio de diálogo para intercambiar perspectivas en beneficio de Costa Rica”.

Títulos

En declaraciones brindadas a Grupo Extra este lunes, Ramírez aseguró que el intercambio giró alrededor de una problemática de personas en Costa Rica que estuvieron en universidades y que los títulos no se les han acreditado.

Foto: Tomada de redes sociales.

“También la oportunidadad de becas que también ellos ofrecen en áreas de tecnología que ellos podrían ofrecerle a costarricenses”, señaló Ramírez.

Bedzhanyan es el actual embajador de la Federación de Rusia en Costa Rica, según el registro oficial de la Cancillería, y ocupa la representación diplomática en el país desde 2019.