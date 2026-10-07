Jefe de fracción del PLN rechaza relación con Stockwell

Fecha de publicación: 7 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 7 de octubre de 2026

El diputado y actual jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramírez rechazó tener algún vínculo con el reconocido productor Don Stockwell, detenido este miércoles por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

“No tengo ni nunca he tenido relación con el señor Stockwell”, afirmó Ramírez, luego se divulgó una fotografía suya con el productor.

El verdiblanco explicó que esa imagen corresponde a la campaña del 2022, y recordó que esa campaña incluso fue ya investigada por una comisión legislativa, en el periodo anterior.

Remarcó que de esa investigación quedó claro que el PLN no recibió financiamiento de ninguna fuente dudosa.

Agregó que, en la campaña pasada, el candidato del PLN, Álvaro Ramos, tampoco tuvo relación alguna con Stockwell, ni recibieron donaciones de él, como sí ocurrió con el partido Unidos Podemos, de la excandidata Natalia Díaz.

Ramírez insiste en que el actual Congreso abra una investigación sobre los financiamientos recibidos en la pasada campaña electoral y eventuales vínculos con el crimen organizado.