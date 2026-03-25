Jefe de cirugía pide disculpa por críticas a personal

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

Por medio de un video difundido a través de las redes sociales del Hospital Calderón Guardia, Rodrigo Chamorro, jefe de cirugía de este centro médico pidió una disculpa pública al personal médico.

Esto luego de cuestionar durante una sesión de junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) a su equipo de trabajo por aparentes abusos con los permisos otorgados a funcionarios para citas de familiares tachándolos incluso de “delincuentes organizados” y otros adjetivos.

En el video, el funcionario asegura que cometió el error de no precisar que las situaciones señaladas en relación con presuntos abusos “no correspondían a la totalidad del personal, sino únicamente a casos específicos”.

“Reconozco que dicha omisión pudo generar una percepción generalizada que no es justa ni correcta y por ello reitero mis disculpas. Reafirmo mi respeto hacia el equipo de sala de operaciones y su labor, así como mi compromiso con una comunicación responsable, objetiva y basada en hechos debidamente individualizados”, aseguró Chamorro.

Las declaraciones del médico hicieron eco en el cuerpo de enfermería, quienes incluso pidieron la salida y realizaron un paro de labores.

Incluso, la directora del Calderón Guardia, Tania Jiménez emitió un comunicado donde respaldó la labor del personal del personal de este centro médico capitalino.

“La Dirección Médica desea reiterar, de manera clara y respetuosa, su reconocimiento al personal de enfermería, quienes constituyen un pilar esencial en la atención de nuestros pacientes”, aseguró Jiménez.