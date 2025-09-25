Una canción que hoy une a dos artistas, pero que mañana podría convertirse en un dueto entre padre e hijo.

Así nació “En otra vida”, uno de los temas más emotivos del nuevo álbum de Jecsinior Jara, El Padrino, y que cuenta con la colaboración del joven cantante oriundo de Cartago Bryan Vega.

La pieza fusiona los ritmos del bolero con el regional mexicano y lleva consigo una carga emocional muy especial, ya que fue pensada para que Bryan pueda interpretarla algún día junto a su padre.

“En el momento que me di cuenta de que él cantaba con el papá yo le dije: ‘Vamos a buscar una canción que usted pueda interpretar junto a él’, así que este dueto no lleva armonías juntos y cada uno canta por separado con el propósito de que el día de mañana la pueda cantar junto a su padre”, externó Jara.

El tema relata el deseo de reencontrarse con alguien en otra vida, cuando en esta no se pudo estar juntos.

Una narrativa que evoca la nostalgia de los amores imposibles, pero también abre la puerta a los vínculos que trascienden el tiempo.

“Me siento muy feliz y agradecido que Jecsinior haya pensado en mí y me haya dado la oportunidad de aparecer en este tema”, señaló Vega.

El joven artista también destacó que su papá fue quien lo motivó a seguir una carrera en la música ya es un apasionado por la música.

“En otra vida” ya está disponible en las distintas plataformas musicales.