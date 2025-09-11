Durante su participación en el programa “El Sonido de mi país” de Extra Radio 92.3 FM, el cantante Jecsinior Jara compartió detalles muy personales sobre sus orígenes, su carrera y el profundo amor que siente por sus raíces.

Foto: Catalina Mairena

El puntarenense recordó cómo, por giros del destino, nació en la provincia de Puntarenas, aunque su verdadero hogar está en Abangares, Guanacaste, el lugar donde creció y al que siempre vuelve.

Su llegada a San José ocurrió gracias a una inesperada oportunidad laboral. En 2004 viajó a la capital para hacer una prueba con la agrupación Papel y Lápiz y, en solo unos días, fue aprobado para formar parte del grupo. Tenía apenas 17 años y comenzó cantando únicamente cumbia.

“Fui un carajillo muy curioso e intrépido. Recuerdo montar a caballo para buscar y arriar el ganado por una finca, disfrutaba de las grandes fiestas de pueblo que se hacían”, compartió con nostalgia.

Aunque su carrera lo mantiene ocupado, confesó que extraña mucho la vida en el campo. Cada vez que tiene un espacio libre, aprovecha para volver a sus tierras y reconectarse con lo que más ama.

“Mis tíos y mis primos están por acá, pero mi mamá, hija, hermana y mis sobrinos están en Guanacaste”, expresó con cariño.

Desde temprana edad, la música fue parte esencial de su vida. Se crió escuchando artistas como Vicente Fernández, Pepe Aguilar y Pedro Fernández, influencias que marcaron su estilo.

También recordó su paso junto a Kike de Heredia, a quien le rindió homenaje interpretando canciones como “Al Rojo Vivo”, “De amor no se muere nadie” y “Ángel”.

“A mí casi no me gusta la tecnología y si no fuera por el tipo de trabajo que hago, yo no usaría las redes sociales, pero me han beneficiado en gran medida”, comentó durante la entrevista.

Jara también habló sobre su primera experiencia internacional en 2016, cuando fue telonero de Maribel Guardia en un concierto en New Jersey.

“Me encontré esa vez con muchos ticos y viejos amigos que viajaron para reencontrarse conmigo, que viajaron desde otro estado para volver a vernos porque yo era parte de su historia”, externó emocionado.