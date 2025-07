La joven cantante Sara Barboza, conocida artísticamente como “Sarita” y recordada por su participación en la quinta temporada del programa Nace una Estrella, está celebrando por adelantado sus quince años de una forma especial.

Esto al colaborar con el cantante costarricense Jecsinior Jara en su nuevo disco “El Padrino”.

La experiencia, que ella describe como un sueño hecho realidad, se concretó en el tema “En mi mente”, una canción cargada de nostalgia que ya está disponible en plataformas digitales.

“Esto lo veo como un regalo, por eso estoy agradecida y contenta de haber colaborado con él lo sigo desde hace tiempo”, externó Barboza. Jara, por su parte, destacó el talento de la joven y el valor emocional de la canción que eligieron grabar juntos.

“Una vez que tuvimos la aprobación de la familia, Sarita me enseñó varias canciones junto a sus hermanos que también son compositores, sin embargo, había una que ella no le había mostrado a nadie más y cuando escuché el tema, me encantó”, afirmó.

La canción, de estilo cumbia-pop con un aire retro, fue escrita por la menor en honor a su abuela fallecida, a quien perdió cuando apenas tenía un año.