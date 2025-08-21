El Comité Disciplinario de la Concacaf sancionó al técnico costarricense Jeaustin Campos con 10 partidos fuera del banquillo tras un incidente después de un juego donde dirigió al Real España de Honduras frente al Municipal de Guatemala.

Al timonel se le vio llevar una de sus manos a su boca y eso fue interpretado como gestos discriminatorios.

Ante esto llegó la sanción y hasta se adujo de que pudieron ser racistas.

Campos tiene su propia versión y asegura que hay varios errores en este caso, pues no se le tomó en cuenta su versión y se está interpretando mal lo sucedido.

Campos indicó a Grupo Extra que “solo te puedo decir que no hubo descargo de mi testimonio y dos cosas que para mí son contundentes, en la apelación que el club y yo vamos a realizar. Ni el gesto es lo que interpretaron ni siquiera iba dirigido a la afición que se encontraba en el estadio. Tengo pruebas y testigos y se dirimirá en la apelación. No puedo decirte más por el momento”.