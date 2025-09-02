Fiel a su estilo de ser directo, el técnico costarricense, Jeaustin Campos, señaló que le gustaría que la Selección Nacional de Honduras, clasifique a la Copa del Mundo 2026, en el mismo grupo donde está Costa Rica y solamente uno clasificará directo.

En su última conferencia de prensa con el Real España, antes de la fecha FIFA, Jeaustin señaló que tuvo una reunión con la Federación Hondureña de Fútbol y técnicos del fútbol de ese país, donde hablaron de la importancia de que vayan al mundial.

“Yo le deseo todo lo mejor, yo sé que si Honduras va al mundial va a ser mucho mejor, los torneos se van a mejorar, todo se va a mejorar, yo estoy aquí. Por supuesto que también Costa Rica es mi país, conozco a todo el mundo y no quiero que esto levante roncha principalmente allá, porque por allá no puedo ni parpadear, ya ustedes saben y conocen. Estoy donde trabajo y donde quiero que las cosas que salgan bien en un entorno muy bueno”, comentó Jeaustin.

El mayor deseo de Campos es que ambas selecciones estén en el próximo mundial.

“Obviamente soy costarricense y como tico quiero que a la Selección le vaya muy pura vida también y que vayan al mundial. Ojalá podamos ir los dos, eso es lo que quisiera”, señaló Campos.