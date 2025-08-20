La Concacaf determinó sancionar al técnico costarricense Jeaustin Campos con 10 partidos fuera del banquillo tras un incidente después de un juego que dirigió con el Real España de Honduras.

Tras el choque contra Municipal de Guatemala el tico se llevó una de sus manos a su boca y eso fue interpretado como gestos discriminatorios. Ante esto la sanción pues se adujo que hasta pudieron ser racistas.

El estratega tiene su propia versión del tema y asegura que hay varios errores en este proceso, pues no se le tomó en cuenta su versión y se está interpretando mal lo sucedido.

En respuesta a Grupo Extra, Campos indica que “solo te puedo decir que no hubo descargo de mi testimonio y dos cosas que para mí son contundentes, en la apelación que el club y yo vamos a realizar. Ni el gesto es lo que interpretaron ni siquiera iba dirigido a la afición que se encontraba en el estadio. Tengo pruebas y testigos y se dirimirá en la apelación. No puedo decirte más por el momento”.

El cuadro de Campos lamenta lo sucedido y menciona que “rechaza de manera categórica toda forma de discriminación y reafirma su compromiso con los valores de respeto, inclusión y deportividad que promueve el fútbol y nuestra institución”.

Agregan que van a apelar el caso y reiteran que en ningún momento fueron con la intensión de discriminar. Además, se ponen a las órdenes del Comité Disciplinario de Concacaf para lo que corresponda.

El Real España de Jeaustin Campos se mide esta noche, a las 8 p.m. al Diriangén de Nicaragua, por Copa Centroamericana, en el estadio Francisco Morazán. Los de amarillo y negro son últimos en el Grupo B con cero puntos. Encabeza Municipal con 5 puntos y le siguen Diriangén (4), San Miguelito (4) y Herediano (3).