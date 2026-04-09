Jeaustin Campos explotó y renunció al Real España

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 20 de octubre de 2026

Jeaustin Campos confirmó que no continuará como entrenador del Real España, tras la reciente derrota ante el CD Choloma.

La decisión llega acompañada de duras críticas hacia el arbitraje y el entorno del fútbol hondureño.

En declaraciones al medio Diario Diez fue tajante:

“Mi dignidad y mi prestigio valen más que situaciones como estas. Tengo casi dos años de ver goles con la mano, penales que no son… y aquí se escoge quién va a ser campeón”, dijo Campos.

El estratega también cuestionó el funcionamiento del sistema FVS (Football Video Support), implementado en Honduras como alternativa al VAR.

Según su criterio, esta herramienta no ha contribuido a mejorar la transparencia en las decisiones arbitrales.

“No soy arlequín de un circo… lo que hay ahora es un circo. Mi profesionalismo no me permite estar en este tipo de eventos. Hay una mezcla de incompetencia, ineptitud, mala intención y hasta sinvergüenzada de alguna gente”, agregó.

Pese a su postura, la directiva del Real España intentará convencer al técnico nacional de revertir su decisión, tomando en cuenta que el equipo atraviesa un momento clave en la temporada.

El conjunto aurinegro se mantiene competitivo y actualmente disputa el liderato del torneo Clausura 2026 junto al Motagua.