Jay Wheeler confirma concierto en Costa Rica

Fecha de publicación: 5 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 5 de octubre de 2026

El cantante puertorriqueño Jay Wheeler anunció oficialmente su nueva gira mundial “La Voz Favorita World Tour”, la cual recorrerá decenas de ciudades de Europa, Estados Unidos y América Latina, e incluirá un show en suelo costarricense.

El intérprete de éxitos como “La Curiosidad” y “De lejitos” se presentará en Costa Rica el sábado 29 de mayo de 2027 en el Anfiteatro Parque Viva, en La Guácima de Alajuela.

La gira se da tras el éxito de su más reciente álbum de estudio, La Voz Favorita, lanzado en mayo anterior y que se ha posicionado en los principales tops de música latina de Billboard.