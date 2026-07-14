Jason Huertas deja el pelotón

El ciclista costarricense Jason Huertas confirmó que enfrenta un resultado analítico adverso tras su participación en la Vuelta a Costa Rica 2025. Aseguró que ejercerá su defensa por la vía legal con el objetivo de esclarecer lo ocurrido, ya que sostiene que no cometió ninguna infracción intencional. El pedalista ya había sido sancionado por un caso de dopaje años atrás.

El nacional viene de ser subcampeón de Metas Volantes. En marzo se proclamó campeón panamericano de ruta en la categoría élite masculina.

Informó que dejó de formar parte del equipo ManzaTé debido a este proceso.

Amador se pronuncia

Ante esta situación, el expedalista Andrey Amador lamentó que el ciclismo costarricense se vea involucrado una vez más en un episodio de este tipo.

“Otra noticia que vuelve a golpear al ciclismo nacional. Y sí, duele. Después de dedicar toda mi vida a este deporte y tener el privilegio de representar a Costa Rica en las mejores carreras del mundo, me cuesta ver que estas situaciones se sigan repitiendo”, escribió Amador en sus redes sociales.

Dejó claro su respaldo a quienes compiten de manera limpia, pero criticó a quienes perjudican la imagen de toda la disciplina.

“Mi respeto para la gran mayoría de ciclistas, entrenadores y personas que hacen las cosas bien. Pero también existen inconscientes que terminan manchando el esfuerzo de todos y la imagen de nuestro ciclismo”, afirmó.