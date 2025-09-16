De los 12 países que conforman el Acuerdo Transpacífico, Costa Rica cuenta con tratados de libre comercio con la mitad. Entre las naciones con las que no existe una normativa para facilitar el intercambio de mercancías, Japón lidera con la mayor cantidad de dinero transado.

En 2024, se realizaron intercambios por un total de $1,11 mil millones, según datos de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer), de los cuales $243 millones corresponden a exportaciones costarricenses, mientras que $867 millones provienen de los productos japoneses que se importan al país.

“En el caso de Japón, hay una característica de economías que son complementarias. Es el único país con el podríamos tener una oportunidad de diversificar y crecer más en algunas exportaciones, porque la economía y la canasta de ofertas portable japonesa es complementaria con el tipo de productos que podríamos exportar en algún momento desde Costa Rica”, señaló Renzo Céspedes, especialista en comercio internacional.

Por otro lado, entre los países con los que se firmó un tratado comercial, México supera estas cifras, alcanzando cerca de $2 mil millones en intercambios de mercancías.

Australia, Brunei, Canadá, Chile, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Reino Unido, Singapur y Vietnam completan la lista de oportunidades que busca explorar a mayor profundidad el Ministerio de Comercio Exterior (Comex) con la adhesión al bloque económico Transpacífico.

“Hay una serie de países asiáticos que son muy importantes por el tema de alta tecnología. Es vital que nos unamos para tener políticas que favorezcan los servicios y la atracción de inversiones en los cuales Costa Rica puede beneficiarse. Entonces, hay que verlo de esa manera, como una pista hacia el futuro, sobre todo de un comercio más diversificado”, indicó Marco Vinicio Ruiz, exministro de Comex en el segundo Gobierno de Óscar Arias.

En total, Costa Rica exporta $1,5 mil millones en bienes, mientras que importa cerca de $4,4 mil millones.

En las condiciones actuales del comercio de Costa Rica con los países del Transpacífico, los dispositivos médicos, con más de $200 millones, son el principal producto nacional exportado a México, Reino Unido y Japón.

Por su parte, los bienes electrónicos constituyen lo que más importa el país de los 12 miembros. En esta categoría destacan los circuitos integrados e impresos ($682 millones), seguidos por los teléfonos inteligentes ($102 millones) y los cables y materiales eléctricos ($126 millones).

En cuanto a bienes de transporte, como automóviles, Costa Rica importa más de $479 millones, principalmente provenientes de Japón.

Productos Agrícolas

El sector agropecuario del país ha expresado su rechazo a dicha agrupación, ya que representa una amenaza competitiva que podría debilitar la producción nacional.

“Sigan adelante con los sectores donde sí va a ser positivo el impacto, como el tecnológico, con aliados como Japón. Eso está muy bien para la atracción de inversión extranjera directa que busca el país, pero no para el agro nacional”, comentó Abel Chaves, vicepresidente de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA), en entrevista con Grupo Extra.

Con los países del Transpacífico, Costa Rica mantiene un comercio de $412 millones durante 2024. El balance es positivo, debido a que el país exporta una mayor proporción de bienes.

Entre los principales productos destacan el banano ($95 millones), la piña ($70 millones) y el café ($27 millones). Además, la sandía ($7 millones) y la yuca ($6 millones) complementan la oferta agroexportadora.

Por el lado de las importaciones, el trigo ($55 millones), los aguacates ($27 millones), las manzanas ($10 millones) y las uvas ($7 millones) destacan como los productos más adquiridos por Costa Rica.