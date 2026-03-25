Japdeva responde a sector empresarial

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

La Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) respondió a la negativa del sector empresarial al proceso de actualización de las tarifas del puerto presentadas ante la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).

Representante de varias cámaras expresaron que algunos de los aumentos podrían reducir la competitividad de Costa Rica y las empresas que operan en el territorio nacional.

“Japdeva manifiesta su preocupación ante recientes cuestionamientos de algunas cámaras empresariales respecto a la solicitud de ajuste tarifario, señalando inconsistencias en sus posiciones, particularmente por la ausencia de pronunciamientos en el año 2023 cuando la Aresep aplicó una reducción del 50% en la tarifa de remolcaje”, indicó la Junta.

La actualización realizada en el 2023 generó un ahorro de ¢3.500 millones al sector naviero por los servicios brindados por Japdeva. “No se evidencia un traslado efectivo de este beneficio a los consumidores finales”, agregaron.

En la propuesta presentada por Japdeva se planteó una tarifa de $0,32 para el servicio de remolcaje, lo que representa un aumento de $0,05 en relación con el monto vigente desde el año 2012.

La institución advierte de un rezago en la tarifa de alquileres de montacargas, fijada en $15,45 por hora, que equivalen a ¢7.253 en moneda local.

“Es insuficiente y en términos económicos, puede considerarse ruinosa, ya que no permite cubrir ni recuperar adecuadamente los costos operativos asociados a la prestación del servicio”, explicó Japdeva.

Uno de los rubros de mayor impacto según los empresarios sería el ajuste en la tarifa de Demora por parte de las compañías navieras que pasaría de $0,48 a $5,61 y una variación del 1.070%.

“Desde el punto de vista operativo, la institución ha identificado situaciones que afectan la eficiencia del servicio portuario, relacionadas con atrasos atribuibles a algunas compañías navieras, lo cual genera períodos de inactividad que impactan directamente la continuidad del servicio motivado por el bajo costo que tienen la tarifa de Demora de Compañía Naviera. En este contexto, la tarifa por demora, sin ajustes desde hace 26 años, busca desincentivar dichas prácticas”, concluyó Japdeva.