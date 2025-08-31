La Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) destinará fondos para la adquisición de 178 unidades móviles de Fuerza Pública.

De la misma forma, Japdeva complementó la inversión del Ministerio de Seguridad Pública en la construcción de 6 nuevas delegaciones policiales.

La inversión total de ambos proyectos supera los ₡15.505 millones de colones, de los cuales ₡3.300 millones provienen del Fondo para el Desarrollo de Japdeva.

Así lo dio a conocer el presidente, Rodrigo Chaves y la presidenta de Japdeva Sucy Wing, en el Consejo de Gobierno de este 31 de agosto.