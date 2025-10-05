Con una sonrisa y la satisfacción del deber cumplido, Jannie Milena Salcedo analizó el desempeño de su escuadra en la Vuelta Internacional Femenina a Costa Rica 2025, una edición que calificó como exigente, intensa y llena de aprendizaje.

La colombiana, que mantuvo el liderato durante tres jornadas, destacó el carácter ofensivo y la unión de su equipo a lo largo de las cinco etapas.

“Desde el primer día salimos con el objetivo de ser muy ofensivas, de atacar el liderato desde siempre, y creo que lo hicimos muy bien”, afirmó Salcedo, quien reconoció el alto nivel mostrado por su compatriota Camila Valbuena, campeona de la competencia.

Pese a no lograr el título general, la pedalista celebró el esfuerzo colectivo y el dominio demostrado en distintos terrenos: “Nos llevamos cuatro etapas de las cinco, tres días de líderes, las volantes, la regularidad y el liderato por equipos. Creo que demostramos que éramos el equipo más fuerte”, señaló.

En lo personal, Salcedo aseguró sentirse “muy feliz” con su desempeño y los resultados obtenidos. “Me voy con dos etapas para mi palmarés, dos camisas y la satisfacción de haberlo dado todo. Morimos con las botas puestas, y eso es lo más importante”, expresó con emoción.

La colombiana cierra así una temporada brillante en la que su equipo confirmó ser uno de los más sólidos del continente, dejando claro que el ciclismo femenino sigue creciendo con fuerza en la región.

Escrito por: Francisco Brenes

Colaborador