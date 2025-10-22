Janeth García anuncia llegada de su bebé en Navidad

La periodista y creadora de contenido, Janeth García, emocionó a sus seguidores al revelar que la llegada de su bebé podría adelantarse un poco más de lo esperado.

Aunque no hay una fecha exacta, la comunicadora señaló que, según la última regla, su parto está previsto para el 24 de diciembre.

Durante una dinámica de preguntas en Instagram, un seguidor le preguntó si su bebé nacería para fin de año y García respondió, “Primero Dios, antitos, pero no sabemos con exactitud”, externó en sus redes sociales.

Con siete meses de embarazo, Janeth añadió que seguirá trabajando mientras su salud lo permita.

“Amo mi trabajo y amo la versatilidad que puedo tener; es solo cuestión de organizarme bien con todo”, confesó.

Recordemos que en junio pasado la periodista compartió con su pareja Ricardo Quesada la noticia de que serían papás a través de una emotiva publicación en redes sociales.

En ese momento expresó, “Tu proceso será el testimonio que afirmará que para Dios nada es imposible. Vamos a ser papás”.

Hay que recordar que García había vivido la pérdida de un embarazo el pasado 7 de abril de 2022, ya que el corazón de su bebé había dejado de latir, según comentó la comunicadora en sus redes sociales.