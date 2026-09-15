James Rodríguez anuncia su retiro de la selección Colombia

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

El mediocampista y capitán de la Selección de Colombia, James Rodríguez, anunció oficialmente este martes su retiro definitivo del combinado tricolor a través de un emotivo mensaje en sus redes sociales.

“Llegó el momento. Gracias por cada partido, cada alegría, cada lágrima y cada sueño compartido. Defender los colores de la selección Colombia fue uno de los mayores honores de mi vida. Gracias, Colombia. Para siempre”, escribió el futbolista.

Llegó el momento. 🇨🇴



Gracias por cada partido, cada alegría, cada lágrima y cada sueño compartido.



Defender los colores de la selección Colombia fue uno de los mayores honores de mi vida.



Gracias, Colombia. Para siempre. 💛💙❤️ pic.twitter.com/AlRxMgtFeI — James Rodríguez (@jamesdrodriguez) September 15, 2026

Con esta decisión, el volante de 35 años pone fin a una histórica trayectoria vistiendo la camiseta cafetera, donde se consolidó como referente de su generación, Bota de Oro en el Mundial de Brasil 2014 y pieza clave en las eliminatorias y torneos continentales disputados por la selección colombiana.