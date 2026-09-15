James Rodríguez anuncia su retiro de la selección Colombia

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El mediocampista y capitán de la Selección de Colombia, James Rodríguez, anunció oficialmente este martes su retiro definitivo del combinado tricolor a través de un emotivo mensaje en sus redes sociales.
“Llegó el momento. Gracias por cada partido, cada alegría, cada lágrima y cada sueño compartido. Defender los colores de la selección Colombia fue uno de los mayores honores de mi vida. Gracias, Colombia. Para siempre”, escribió el futbolista.
Con esta decisión, el volante de 35 años pone fin a una histórica trayectoria vistiendo la camiseta cafetera, donde se consolidó como referente de su generación, Bota de Oro en el Mundial de Brasil 2014 y pieza clave en las eliminatorias y torneos continentales disputados por la selección colombiana.