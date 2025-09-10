La Selección de Jamaica sigue asegurando su condición de favorito en el grupo B de la eliminatoria al mundial 2026 y esta vez, venció a Trinidad y Tobago en el Independence Park de Kingston por 2 a 0.

Los jamaiquinos se fueron al frente con Bailey Cadamarteri al minuto 36 y luego, al 57, Jonathan Russell sumó para el 2 a 0, que fue definitivo.

Mientras que Curazao, quien fue a empatar a Trinidad en la primera jornada, para esta segunda fecha, recibió a Bermudas y le ganó por 3 a 2.

De esta forma, el grupo B de la CONCACAF, tiene a Jamaica de primero con 6 puntos, seguido de Curazao con 4 puntos, en tercer lugar Trinidad con 1 punto y en el último sitio, Bermuda con cero unidades.