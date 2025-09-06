La Selección Nacional de Jamaica le pasó por encima a su similar de Bermuda en el arranque del grupo B de la eliminatoria de CONCACAF, con un contundente 0 a 4 en el estadio Nacional de Bermuda, ubicado en Hamilton, capital de ese país.

Los “Reggae boyz” se fueron al frente del marcador en tan solo 6 minutos Damion Lowe, hizo el 0 a 1 para los jamaiquinos y luego Renaldo Cephas, aumentó el marcador con el 0 a 2.

Damion Lowe opens the scoring for Jamaica in just six minutes against Bermuda 🇯🇲 pic.twitter.com/SAKSV08LAJ — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) September 5, 2025

THIS RUN AND FINISH FROM RENALDO CEPHAS 😱



WHAT A GOAL 🇯🇲 pic.twitter.com/ycbSh4Ccn8 — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) September 5, 2025

Para la segunda parte, Kasey Palmer siguió la fiesta jamaiquina con el 0 a 3 y posteriormente, al 90, Shamar Nicholson hizo el 0 a 4 definitivo.

Kasey Palmer makes it three for Jamaica 👊 pic.twitter.com/mbxFjhxSmr — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) September 5, 2025

BULLET header from Shamar Nicholson for Jamaica who wrap up all three points over Bermuda 😤 pic.twitter.com/uhnZ4cRWvf — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) September 5, 2025

Para la próxima fecha, Jamaica recibirá a Trinidad y Tobago, mientras que Bermuda irá de visita a Curazao.