El Club Sport Cartaginés se complica en la Copa Centroamericana al caer 1-2 ante el Olimpia de Honduras en el juego de ida de cuartos de final.

Después de que Motagua vacunara a la Liga este es un mensaje de lo que se nos viene el 9 de octubre, en San Pedro Sula en choque de selecciones.

Al minuto 9 aparece el primer gol de la visita con Michaell Chirinos, quien recibe pase de Pinto y a celebrar.

El segundo gol viene desde la derecha con Guiti, cabeza de Arboleda y Benguché celebra.

Los de blanco retrasan líneas y los brumosos reaccionan, pero muy muy tarde. Balón de Jesús Bátiz a Luis Flores, para que Mauro Quiroga marcara de cabeza al 68’. Los brumosos se envalentonaron, pero ya era muy tarde y no llegó el empate.

El siguiente juego entre ambos será el jueves 2 de octubre a las 8:15 p.m. en el estadio José de la Paz Herrera el “Chelato” Uclés.

Cartaginés

Briceño, Pereira, Mesén, Rubio, Zúñiga (Alfaro 46’), Flores, Bátiz (Castrillo 87’), Mora (Montero 46’) González (Quiroga 46’), Venegas y Ureña. D.T.: Andrés Carevic.

Olimpia

Menjivar, Hernández, Queiróz, Rivas (López 76’), Pinto (García 89’), Chirinos (Sánchez 76’), Guiti, Maldonado, Álvarez, Arboleda (Mulet 76’) y Benguché (Bengtson 79’). D.T.: Eduardo Espinel.

Estadio: José Rafael “Fello” Meza.

Goles: 0-1 Michaell Chirinos (O) al 9’. 0-2 Jorge Benguché (O) al 37’. 1-2 Mauro Quiroga (CSC) al 68’.

Amonestados: Pereira y Venegas en Cartaginés. Menjivar y Sánchez en Olimpia.

Expulsados: No hubo.

Motivo: Ida de Cuartos de final de la Copa Centroamericana.