Cuando el talento y el encanto se encuentran, surge “Amores Imputados”: Jose Jákamo y Magdiel Ramírez protagonizan un cabaret único donde los amores que no se olvidan se sientan en el banquillo.

Inspirado en la irreverencia y poesía del icónico Joaquín Sabina, este espectáculo se convierte en un cóctel perfecto de teatro, música en vivo, versos con picardía y un humor que hará vibrar a cualquiera.

Pero lo que realmente lo hace único es su toque interactivo, ya que el público no solo disfruta, ¡se transforma en el jurado que decidirá el destino de esos amores perdidos! “Queremos que cada espectador se sienta parte de esta historia, que no solo mire, sino que viva el espectáculo”, confesó Magdiel Ramírez, quien aseguró que la complicidad con el público será la estrella de la noche.

Además de la experiencia teatral, los asistentes podrán deleitarse con la atmósfera íntima y la exquisita gastronomía de del lugar, mientras se sumergen en la magia de la voz de Jose Jákamo y la chispa teatral de Magdiel.

El show estará en cartelera desde el 14 de setiembre hasta el 26 de octubre, a partir de las 8:00 p.m., en La Cantina de Sabina, en Heredia.

Las entradas están disponibles a un precio de ¢8.000 y se puede reservar llamando al 2267-8080, por WhatsApp al 8369-3805 o en las redes sociales.