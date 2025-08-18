A punto de celebrar su cumpleaños 42, el 25 de agosto, Jairo Arrieta sigue activo en el fútbol tico. Volvió a besar las redes con Jicaral, al marcar el primer tanto de su equipo frente a Santa Cruz. El otro gol es de Luis Carlos Barrantes.

En otros resultados Cofutpa gana 2-0 a Sarchí y Consultants vence de visita a Uruguay 1-2. Los juegos Escorpiones-Santa Ana e Inter San Carlos-Quepos Cambute finalizaron 1 a 1. No participan Limón Black Star ni Municipal Turrialba por estar descendidos a la Liga Aficionada.