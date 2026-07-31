La firma británica Jaguar Land Rover (JLR) inicia una nueva etapa en Costa Rica de la mano de Cofiño, uno de los grupos automotrices más importantes de Centroamérica, que desde abril asumió la representación exclusiva de las marcas Defender, Range Rover, Discovery y Jaguar en el país.

Con esta incorporación, Cofiño fortalece su presencia en el segmento premium y amplía su portafolio para atender a clientes que buscan vehículos que combinan lujo, innovación, tecnología, diseño, personalización y capacidades todoterreno de primer nivel.

La empresa, que celebra 85 años de trayectoria en la región y suma más de una década de operaciones en Costa Rica, consolida así su apuesta por el mercado nacional, ofreciendo el respaldo de una estructura integral de ventas, postventa, repuestos originales y garantía de fábrica para toda la familia Jaguar Land Rover.

Jaguar Land Rover mantiene su legado en Costa Rica

La nueva etapa de Jaguar Land Rover cuenta con el respaldo directo de la casa matriz en el Reino Unido, consciente de la estrecha relación histórica que la marca mantiene con Costa Rica desde la llegada del primer Land Rover al país en 1949, apenas un año después del nacimiento de la marca.

Desde entonces, los vehículos Land Rover se convirtieron en aliados fundamentales para el desarrollo de distintos sectores productivos, gracias a su capacidad para enfrentar los terrenos más exigentes del territorio nacional.

Hoy, ese legado continúa con una operación que busca mantener los más altos estándares internacionales de atención y servicio para los clientes costarricenses.

Continuidad, respaldo y servicio como principales fortalezas

Uno de los principales objetivos de esta transición es garantizar la continuidad de la experiencia que durante décadas ha distinguido a Jaguar Land Rover en Costa Rica.

La compañía mantendrá sus ubicaciones estratégicas actuales para asegurar cercanía con sus clientes y preservar el nivel de atención característico del segmento premium.

Además, la operación contará con el respaldo regional de Cofiño, permitiendo fortalecer la disponibilidad de repuestos, optimizar los tiempos de respuesta y consolidar un equipo técnico certificado bajo los estándares globales de Jaguar Land Rover.

“Durante más de 35 años hemos trabajado para construir una relación de confianza con quienes eligen Jaguar Land Rover en Costa Rica. Representar una marca de este nivel implica mucho más que comercializar vehículos. Significa proteger su prestigio, desarrollar su valor y ofrecer una experiencia consistente con los estándares que distinguen a Jaguar Land Rover a nivel mundial. Nuestra integración al Grupo Cofiño nos permite dar continuidad a ese compromiso y fortalecer nuestra capacidad para seguir elevando la experiencia de nuestros clientes en los años por venir”, afirmó Luis Camacho, gerente país de Cofiño en Costa Rica.

Cofiño consolida su liderazgo en el mercado automotriz premium

La incorporación de Jaguar Land Rover representa un paso estratégico dentro del plan de crecimiento de Cofiño, grupo con presencia en Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras y Panamá, consolidándose como uno de los actores más importantes del sector automotriz en Centroamérica.

Con esta representación, la empresa amplía una oferta que abarca desde soluciones de movilidad urbana hasta vehículos de lujo y aventura, respaldados por tecnología de vanguardia, experiencia regional, una sólida red de postventa y 85 años de trayectoria.

La llegada de Jaguar Land Rover bajo la operación de Cofiño reafirma la confianza en el mercado costarricense y fortalece la oferta para quienes buscan exclusividad, desempeño y una experiencia premium respaldada por estándares internacionales.

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