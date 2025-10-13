El Club Sport Herediano y la Liga Deportiva Alajuelense protagonizarán el partido de la jornada 12 del Campeonato Nacional.

Este juego será el segundo gran reto para Jafet Soto después de su regreso al banquillo florense tras la salida de Hernán Medford.

Jafet tiene dos partidos dirigidos en este torneo y lleva una victoria que fue ante la Liga y una derrota contra Guadalupe.

Los florenses dieron a conocer los precios de las entradas del “Clásico Provincial” que varían entre los 6 mil y 12 mil colones.

Ambos clubes recuperarán a sus seleccionados. En el Herediano, Aarón Murillo, Haxzel Quirós, Kenneth Vargas, Allan Cruz y Darril Araya por su parte Alajuelense recuperará a Alexis Gamboa, Celso Borges, Guillermo Villalobos, Alejandro Bran y Creichel Pérez.

Escrito por: Juan Diego Córdoba Leandro

Colaborador Grupo Extra